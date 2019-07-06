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تقدم كبير في سبيل استقرار البلاد

الاتحاد الأوروبي مشيدا باتفاق السودان: يجب تشكيل حكومة مدنية مختصة

الاتحاد الأوروبي مشيدا باتفاق السودان: يجب تشكيل حكومة مدنية مختصة 
weam.co/599202
بروكسل- الوئام:

وصف الاتحاد الأوروبي الاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري الانتقالي وقوات الحرية والتغيير بالتقدم الكبير في سبيل استقرار السودان.

وقال بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل إنه من المهم أن تنفذ الأطراف الاتفاق الذي تم التوصل إليه وأن تتواصل المحادثات حول القضايا المعلقة كما يجب تشكيل حكومة مدنية مختصة تتمتع بالسلطة يمكنها استعادة السلام وتحقيق الرخاء الاقتصادي وحماية حقوق الإنسان للجميع في السودان.

وأكد البيان الأوروبي أنه بمجرد أن تتولى حكومة من هذا القبيل ، سيكون الاتحاد الأوروبي مستعدًا للتعامل معها حول طرق دعم الانتقال, مجددًا التزامه بمستقبل مستقر وديمقراطي ومزدهر للسودان.

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