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بمشاركة عدد من الغواصين المحترفين

شاهد: العثور على جثة الغواص بسام بخيت بمنطقة مكة

شاهد: العثور على جثة الغواص بسام بخيت بمنطقة مكة
weam.co/599204
مكة المكرمة- الوئام:

أوضح المتحدث الإعلامي بحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة المقدم فارس المالكي أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة تابع البلاغ الوارد على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) يوم الخميس الموافق ١/ ١١/ ١٤٤٠هـ، والذي يفيد بفقدان الغواص بسام بخيت بعد نزوله البحر أثناء ممارسته التدرب على رياضة الغوص الحر، استعداداً لمسابقة جدة الدولية ضمن فعاليات موسم جدة ٢٠١٩م، وتأخره عن الخروج من البحر، وذلك في المنطقة الواقعة شمال أبحر.

وأضاف أنه على الفور، تم توجيه دوريات البحث والإنقاذ والدوريات البحرية والساحلية وتحديد موقع الغريق، ومواصلة البحث لأكثر من ٢٤ ساعة حتى عُثر على جثة بسام بخيت.

وتم انتشاله من نفس الموقع على عمق (٨٠) متراً تقريباً، حيث شارك في عملية البحث غواصين من حرس الحدود وعدد من الغواصين المتطوعين وزوارق حرس الحدود وزورق من جامعة الملك عبدالعزيز، بالإضافة إلى جهاز الكشف تحت الماء من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

ودعا المقدم المالكي إلى ضرورة التزام مرتادي البحر بأنظمة وتعليمات حرس الحدود ولائحة الأمن والسلامة لمزاولة الصيد والغوص، والإلتزام بالمعايير الدولية لممارسة رياضة الغوص والكشف الطبي للتأكد من عدم وجود ما يمنع الغوص مؤكدًا على ضرورة التواصل مع حرس الحدود عبر الرقم (٩٩٤) للإبلاغ عن أية حالة طارئة، لاسمح الله.

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