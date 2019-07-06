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بعد تكرار الإخفاقات

ماني يرفض تسديد ركلات الجزاء مع السنغال

ماني يرفض تسديد ركلات الجزاء مع السنغال
weam.co/599263
القاهرة - الوئام:

قال ساديو ماني مهاجم السنغال إنه لن يسدد ركلة جزاء في المرة القادمة، بعد أن أهدر ركلتين في مباراتين متتاليتين بكأس الأمم الافريقية لكرة القدم في مصر.

وأضاع ماني، الذي سجل ثلاثة أهداف في البطولة، ركلة جزاء خلال فوز السنغال 1-صفر على أوغندا في دور 16 أمس الجمعة بهدف من توقيعه بعد أن أهدر ركلة أخرى خلال الفوز 3-صفر على كينيا في المباراة السابقة.

وقال لوسائل اعلام سنغالية بعد اللقاء “أهدرت ركلتين في مباراتين ويجب أن اعترف بأن هذا المعدل ليس جيدا”. وأضاف مهاجم ليفربول “لا أريد معاقبة فريقي لذا سأتنحى جانبا في ركلات الجزاء وسأترك الفرصة لزملائي للتسديد.. عندما أعود لفريقي سأواصل العمل على تحسين هذا الأمر”.

وفي وقت سابق أكد مدرب السنغال أليو سيسي أنه يدعم ماني للاستمرار في تنفيذ ركلات الجزاء. وقال سيسي “هذه ثقة فيه لذلك يسدد ركلات الجزاء لكن سأتناقش معه في هذا الأمر”.

وعاش ماني، الذي سجل 19 هدفا في 63 مباراة دولية، فترات تألق وتراجع في كأس الأمم خلال مشاركته الثالثة بالبطولة. وخاض مباراتين في نسخة 2015 عندما خرج فريقه من الدور الأول وقبل عامين في الجابون سجل هدفين لكنه لم يمنع السنغال من الخروج من دور الثمانية أمام الكاميرون وأهدر ركلة ترجيح حاسمة.

وتلتقي السنغال، التي لم تتوج باللقب من قبل، مع بنين في دور الثمانية.

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