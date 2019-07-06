السودان.. حميدتي: نسعى لإقامة دولة القانون وتقديم المتورطين بالفساد للمحاكمة

متابعات- الوئام

قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يتطلب التعاون والتوافق بين جميع أطياف الشعب السوداني للخروج من الأزمة.

وأضاف خلال مؤتمر له، اليوم السبت: نسعى إلى إقامة دولة القانون لبدء مرحلة جديدة في السودان ومحاسبة أي متورط بالفساد وتقديمه للمحاكمة وإرجاع الحقوق إلى أهلها.

وشدد “حميدتي”، على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون لتحقيق الاستقرار في السودان، لافتًا إلى أن المساعدات السعودية والإماراتية موجودة في بنك السودان المركزي وسيتم توجيهها للتنمية.