إيقاف تعد على حديقة بعوالي مكة وإزالة 9 مظلات للسيارات

مكة- الوئام- محمد السويهري

أزالت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري تعد على حديقة ومواقف عامة بحي العوالي بمكة، كما أزالت البلدية 9 مظلات عشوائية للسيارات موجودة أمام المنازل، بمواقع مختلفة ضمن نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز الزهراني، أن وضع المظلات بشكل مخالف يشكل خطورة على المشاة والمركبات والممتلكات، إضافةً إلى تشويه المنظر العام للأحياء مبينًا بأن فرق الرقابة الميدانية ببلدية العزيزية تعمل على رصد الظواهر السلبية وتقوم بمعالجة العشوائيات في أحياء وشوارع المنطقة بمشاركة الجهات الأمنية وبإشراف مدير الإدارة الفنية المهندس عبد العزيز القثامي.

ودعا “الزهراني” أصحاب مظلات السيارات والهناقر المخالفة بالاتزام بالمعايير البلدية المطلوبة لتنفيذ المظلات وأن يقتصر إستخدامها كموقف للسيارات فقط وفي الحد المسموح به ضمن نطاق الملكية، على أن لا تشكل عاقاً لحركة السيارات أو المشاة، منوهاً بأنه سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.