هيئة الترفيه: هذه هي شروط التقديم لبرنامج الابتعاث الخارجي

الرياض- الوئام:

حددت الهيئة العامة للترفيه الشروط والآليات الخاصة بالتقديم لبرنامج الابتعاث الخارجي في التخصصات الترفيهية، بالشراكة مع شركة القدية للاستثمار، مشيرة إلى أن الدفعة الأولى، سيبلغ عددها 60 طالباً وطالبة، وستخصص للابتعاث على درجة البكالوريوس؛ للتأهيل في إدارة الفعاليات وإدارة الترفيه.

وأوضحت الهيئة أن من شروط التقديم أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وأن يكون حريصاً وملتزماً بالعمل الاحترافي في مجال إدارة الترفيه وإدارة الفعاليات، وأن تكون أعمار المتقدمين بين 18 – 21 عاماً، لافتة إلى أن التقديم متاح للذكور والإناث.

وبيّنت أنه يشترط على المتقدم إنهاء المرحلة الثانوية أو الدراسة في السنة الأولى جامعياً، وأن ينجح في اختبار “IELTS” بتقدير “5.5”، أو من 60 إلى 78 في اختبار “TOFEL”، وألا تقل نتيجة اختبار القبول الجامعي “اختبار القدرات العامة” للمتقدم عن 75 درجة، وألا يقل المعدل التراكمي عن 85 %.

وأشارت الهيئة إلى أن التقديم يكون عبر منصة القدية الإلكترونية، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة المقابلة والاختيار، ثم التقييم من قبل جامعة سنترال فلوريدا، ثم الإعلان عن المرشحين.

وذكرت الهيئة في وقت سابق أن المبتعثين سيتم توظيفهم في مشروع القدية عند عودتهم إلى المملكة؛ ليسهم برنامج ابتعاثهم في تحقيق أهداف القدية المتمثلة في تزويد الشباب السعودي بالحصة الأكبر من الفرص الوظيفية المتوقع توليدها، والتي تصل إلى 25 ألف وظيفة بحلول عام 2030.