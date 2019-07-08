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من أجل تسريع إجراءات السفر

«التقاعد» تطلق مساراً خاصاً للمتقاعدين بمطار القريات

«التقاعد» تطلق مساراً خاصاً للمتقاعدين بمطار القريات
weam.co/599513
الرياض- الوئام:

أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع مطار القريات مساراً خاصاً لخدمة المتقاعدين من أجل تسريع إجراءات السفر المقدمة لهم في المطار.

تأتي هذه الخطوة تعزيزاً لتعاون المؤسسة مع الجهات الصديقة وامتداداً لمبادرات المؤسسة في تقديم خدمات مميزة لعملائها تحقيقاً لاستراتيجيتها 2022.

حضر تدشين المسار مدير مطار القريات رواف الكويكبي، ومدير فرع المؤسسة بمنطقة الجوف بندر الرويلي، ومدير فرع المؤسسة بمحافظة القريات حسام البلوي.

يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد قد دشنت عدة مسارات للمتقاعدين في مختلف مطارات المملكة، سعياً لراحتهم، التي نالت استحسان عملاء المؤسسة والمسافرين.

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