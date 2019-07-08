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بالتعاون مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد

“نزاهة” تكشف إجراءات التحقيق والتحري في القطاع العام

“نزاهة” تكشف إجراءات التحقيق والتحري في القطاع العام
weam.co/599581
الرياض - الوئام:

تعقد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بالتعاون مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، برنامجاً تدريبياً بعنوان “إجراء وإدارة التحري والتحقيق الناجح في القطاع العام ” لمدة أربعة أيام، وذلك في مركز نزاهة للتدريب بمقر الهيئة الرئيس بمدينة الرياض، خلال الفترة من 5 – 8 / 11 / 1440هـ، بمشاركة مختصين من هيئة القضاء على الفساد الإندونيسية، وحضور عدد من المختصين في هيئة الرقابة والتحقيق، ورئاسة أمن الدولة، والنيابة العامة، وديوان المراقبة العامة، ووزارات الداخلية والمالية.

ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المتدربين بإجراء وإدارة التحري والتحقيق للمخالفات والتجاوزات التي يمكن أن تًرتكب في القطاع العام، والتعرف على جمع الأدلة وترتيبها في المراحل السرية والعلنية.

ويأتي تنظيم نزاهة لهذا البرنامج التدريبي انطلاقاً من اختصاصها في تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

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