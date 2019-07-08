التعليقات: 0

بواسطة قارب مفخخ بالمتفجرات من نوع blue fish

التحالف: إحباط عملية إرهابية لميليشيا الحوثي لاستهداف سفينة تجارية في البحر الأحمر

التحالف: إحباط عملية إرهابية لميليشيا الحوثي لاستهداف سفينة تجارية في البحر الأحمر
weam.co/599606
واس- الوئام

صرح المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم إعادة الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأنه وفي صباح هذا اليوم، تمكنت القوات البحرية للتحالف من إحباط محاولة إرهابية من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات من نوع blue fish.

وأضاف “المالكي”، أن قوات التحالف رصدت القارب المسير أثناء تحركه وتم اعتراضه وتدميره، مشددًا على أن تهديد الملاحة والتجارة الدولية من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يعد عملًا إرهابيًا خطيرًا، مؤكدًا أن قوات التحالف ماضية في تحييد كافة القدرات العدائية الإرهابية للمليشيا الحوثية.

روابط ذات صلة

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من قبضة ميليشيا الحوثي في صعدة

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من قبضة ميليشيا الحوثي في صعدة

ميليشيا الحوثي تواصل اغتيال براءة الأطفال.. و”المراكز الصيفية” سلاح الانقلابيين لتجنيد الآلاف لجبهات القتال

ميليشيا الحوثي تواصل اغتيال براءة الأطفال.. و”المراكز الصيفية” سلاح الانقلابيين لتجنيد الآلاف لجبهات القتال

جرائم الحوثي في اليمن.. مقتل مواطن رفض دفع “إتاوة” للانقلابيين بمحافظة البيضاء

جرائم الحوثي في اليمن.. مقتل مواطن رفض دفع “إتاوة” للانقلابيين بمحافظة البيضاء

“مسام” ينتزع 600 لغم زرعتها ميليشيا الحوثي خلال الأسبوع الرابع من يونيو

“مسام” ينتزع 600 لغم زرعتها ميليشيا الحوثي خلال الأسبوع الرابع من يونيو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>