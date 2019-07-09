استعادة 10 آلاف م2 تعديات بمخطط النسيم بمكة

الوئام-مكة-محمد السويهري

أزالت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري تعديات وإحداثات عشوائية بمخطط النسيم بمكة المكرمة بمساحة 10 الآف م2، حيث استغلها مجموعة من المخالفين بشكلٍ غير نظامي محدثين أسواراً و هياكل حديدية وجلساتٍ عشوائية ضمن النطاق العمراني دون وجود مستندات شرعية ونظامية، وتم إزالة التعديات إزالة كلية بمشاركة مراقبي البلدية و الجهات الأمنية.

تأتي هذه الجهود ضمن إطار حرص أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدياتها الفرعية على متابعة الأراضي والممتلكات العامة، والتعامل بحزم مع المعتدين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص.