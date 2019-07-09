ترامب لتميم: “كله بفلوسكم”.. ملخص زيارة أمير قطر لأمريكا

الوئام - متابعات

في جملة من التصريحات، التي نقلتها وسائل الإعلام الأجنبية، من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأمير قطر تميم بن حمد، انكشفت أهداف واشنطن التي وضعتها الإدارة الأمريكية مسبقا بشأن الدوحة، تلخصت في قول ترامب ضاحكا بسخرية “أنتم حليف عظيم، وقدمتم لنا المساعدة بمنشأة عسكرية رائعة (يقصد قاعدة العديد)، ومطار عسكري لم ير الناس مثيلا له منذ وقت طويل، تم خلال ذلك استثمار 8 مليارات دولار، والحمد لله كانت من أموالكم وليست أموالنا”.

ترامب الذي عرف من أين تؤكل الكتف فيما يخص سياسة بلاده تجاه قطر، لم يخف أهداف واشنطن التي رمى إليها في حديثه إلى أمير الدوحة والوفد المرافق له قائلا “إن استثماراتكم في الولايات المتحدة هي واحدة من أكبر الاستثمارات في العالم، والاستثمارات التي تقومون بها هي موضع تقدير كبير، وأعلم الطائرات التي ستشترونها وكل الأشياء التي ستستثمرون فيها. إنني أرى الاستثمارات القطرية من منظور مختلف، فهي بمثابة توفير وظائف في الداخل الأمريكي، لقد حققنا ما يقرب من 160 مليون فرصة عمل، وهو رقم قياسي لم يسبق أن حقق في السابق”.

تصريحات ترامب التي ألقى بها على مسامع وفد الدوحة كانت مقدمة حتمية لإعلانه توقيع صفقات بقيمة 85 مليار دولار مع أمير قطر تتضمن طائرات بوينج وأسلحة.

وكانت الولايات المتحدة وقطر قد اتفقتا في وقت سابق، على توسيع قاعدة “العديد” العسكرية، التي تحتضن آلاف العسكريين الأمريكيين، وتعتبر من أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، وتمثل مركزا أساسيا لانطلاق عمليات قواتها الجوية في المنطقة.

على الجانب الآخر، يبدو أن قطر التي تسعى إلى حلول خارج إخوانها وأشقائها في الشرق الأوسط بمحاولة إرضاء الإدارة الأمريكية باءت مساعيها بالفشل مرة أخرى، بعدما أشارت تقارير من واشنطن في وقت سابق تزامنا مع الزيارة أن حل أزمة قطر مع جيرانها يكمن في الرياض وليس أي مكان آخر.