الهلال يبدأ أولى « ودياته » و يضرب بالـعشرة #الهلال_سبيتال

الوئام-الرياض-ابراهيم آل صالح

بدأ الفريق الهلالي مشواره في النمسا بالفوز في أولى ودياته بنتيجة ثقيلة و ذلك في لقاء ودي جمع الازرق بـ سبيتال النمساوي و استطاع الزعيم كسب اللقاء الودي بنتيجة ثقيلة حيث انتصر بـ 10-0 و سجل للازرق المهاجم الفرنسي قوميز ثلاثة اهداف و البرازيلي ادواردو هدفين و جيوفينكو و الـ جبيع و احمد اشرف و هتان باهبري و الشلهوب هدف وحيد

و بدأ الازرق بتشكيل اساسي مكون من عبدالله المعيوف و محمد الدوسري و ياسر الشهراني و جحفلي و ديجينك و عطيف و الدوسري و باهبري و احمد اشرف و جيوفينكو و قوميز

و انتهى الشوط الاول بنتيجة 6-0 حيث سجلها قوميز ثلاثة اهداف و احمد اشرف و باهبري و جيوفينكو ، و في الشوط الثاني اشرك المدرب الروماني رازفان كلا من الحبسي البريك بوتيا البليهي كادش البريك كنو الشلهوب ادواردو ذعار العتيبي سالم الدوسري خالد ال جبيع

و استطاع ادواردو ان يحرز هدفين و الشلهوب و ال جبيع هدف لكل منهما حيث انتهى اللقاء بعشرة اهداف دون رد

هذا و سيخوض الهلال ثاني ودياته يوم الـ13 من شهر يوليو الجاري امام رابيد النمساوي .