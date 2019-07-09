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في شباك سبيتال النمساوي

#الهلال يبدأ أولى « ودياته » و يضرب بالـعشرة #الهلال_سبيتال

#الهلال يبدأ أولى « ودياته » و يضرب بالـعشرة #الهلال_سبيتال
weam.co/599842
الوئام-الرياض-ابراهيم آل صالح
بدأ الفريق الهلالي مشواره في النمسا بالفوز في أولى ودياته بنتيجة ثقيلة و ذلك في لقاء ودي جمع الازرق بـ سبيتال النمساوي و استطاع الزعيم كسب اللقاء الودي بنتيجة ثقيلة حيث انتصر بـ 10-0 و سجل للازرق المهاجم الفرنسي قوميز ثلاثة اهداف و البرازيلي ادواردو هدفين و جيوفينكو و الـ جبيع و احمد اشرف و هتان باهبري و الشلهوب هدف وحيد
و بدأ الازرق بتشكيل اساسي مكون من عبدالله المعيوف و محمد الدوسري و ياسر الشهراني و جحفلي و ديجينك و عطيف و الدوسري و باهبري و احمد اشرف و جيوفينكو و قوميز
و انتهى الشوط الاول بنتيجة 6-0 حيث سجلها قوميز ثلاثة اهداف و احمد اشرف و باهبري و جيوفينكو ، و في الشوط الثاني اشرك المدرب الروماني رازفان كلا من الحبسي البريك بوتيا البليهي كادش البريك كنو الشلهوب ادواردو ذعار العتيبي سالم الدوسري خالد ال جبيع
و استطاع ادواردو ان يحرز هدفين و الشلهوب و ال جبيع هدف لكل منهما حيث انتهى اللقاء بعشرة اهداف دون رد
هذا و سيخوض الهلال ثاني ودياته يوم الـ13 من شهر يوليو الجاري امام رابيد النمساوي .

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