ترامب: العقوبات على إيران ستزيد قريبا

وكالات- الوئام

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزيادة العقوبات على إيران “قريبا”، في أحدث تهديداته لطهران.

وزعم ترامب أيضا في تغريدة إن إيران تخصب سرًا اليورانيوم، دون أن يقدم دليلًا على ذلك.

وأضاف الرئيس في التغريدة: “إيران تقوم بالتخصيب سرا في انتهاك تام للاتفاق الذي وضعه جون كيري (وزير الخارجية الأمريكي الأسبق) وإدارة أوباما والذي تبلغ قيمته 150 مليار دولار. وتذكروا أن هذا الاتفاق ستنقضي مدته في خلال سنوات قليلة. وقريبا سوف يتم زيادة العقوبات بشكل كبير”.

يشار إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي في مايو عام 2018، وفرضت عقوبات شديدة استهدفت قطاعات من بينها النفط والبتروكيماويات.

وردًا على ذلك، أعلنت إيران مؤخرًا تقليص بعض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق الذي كان قد تم ابرامه عام 2015مع الصين وبريطانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا.