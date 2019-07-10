خادم الحرمين يوجه بصرف 19.6 مليون ريال للأيتام المشمولين برعاية “العمل”

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بصرف 6.19 مليون ریال لأبنائه وبناته الأيتام المشمولين برعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وتقدم وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، بخالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على توجيهاته الكريمة، داعيا الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.