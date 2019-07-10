التعليقات: 0

خادم الحرمين يوجه بصرف 19.6 مليون ريال للأيتام المشمولين برعاية “العمل”

خادم الحرمين يوجه بصرف 19.6 مليون ريال للأيتام المشمولين برعاية “العمل”
weam.co/599963

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بصرف 6.19 مليون ریال لأبنائه وبناته الأيتام المشمولين برعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وتقدم وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، بخالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على توجيهاته الكريمة، داعيا الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

روابط ذات صلة

هاتفيًا.. الملك سلمان يهنئ رئيس الوزراء اليوناني بفوزه في الانتخابات

هاتفيًا.. الملك سلمان يهنئ رئيس الوزراء اليوناني بفوزه في الانتخابات

“العامودي”: الهيئة العامة للنقل مستمرة في تنظيم صناعة النقل بمفهومها الشامل

“العامودي”: الهيئة العامة للنقل مستمرة في تنظيم صناعة النقل بمفهومها الشامل

“العمل والتنمية الاجتماعية” تباشر حالة طفلة معنفة وتستدعي الأم

“العمل والتنمية الاجتماعية” تباشر حالة طفلة معنفة وتستدعي الأم

المملكة تستعرض تجربتها في حماية المستهلك والمنافسة أمام الأمم المتحدة

المملكة تستعرض تجربتها في حماية المستهلك والمنافسة أمام الأمم المتحدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>