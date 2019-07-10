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إقبال جماهيري كبير على حفل محمد عبده وأنغام في الباحة

إقبال جماهيري كبير على حفل محمد عبده وأنغام في الباحة
weam.co/599988
شهد حفل المطرب محمد عبده والمطربة المصرية أنغام، مساء اليوم، إقبالا جماهريا كثيفا على مسرح القرية التراثية بمدينة الباحة.
ونشر رئيس الهيئة العامة للترفية، تركي آل الشيخ، صورا من استعدادات الحفل والإقبال الكثيف معلقا: “محمد عبده وانغام في الباحة”.
يأتي الحفل ضمن حفلات الصيف التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه، وتتواجد أنغام لأول مرة في مدينة الباحة، بعد 17 يومًا من إحيائها حفل غنائي كبير بمدينة “جدة” يوم 23 يونيو الماضي، وذلك على مسرح نادى “الجوهرة”، بمصاحبة المايسترو هانى فرحات وفرقته الموسيقية، كما سبق وأحيت أيضا حفل فى أول أيام عيد الفطر الماضي فى مدينة الرياض.

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