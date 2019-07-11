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القيادة المركزية الأمريكية: تهديد حرية الملاحة الدولية يتطلب إجراء دوليا عاجلا

القيادة المركزية الأمريكية: تهديد حرية الملاحة الدولية يتطلب إجراء دوليا عاجلا
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، أن تهديد حرية الملاحة البحرية الدولية يتطلب إجراءً دوليًا عاجلًا.

جاء ذلك بعد محاولة إيران الاستيلاء على ناقلة نفط بريطانية “بريتيش هيريتيدج” في الخليج، اليوم، حسب ما نقلته شبكة “سي إن إن” الإخبارية عن مسؤوليين أمريكيين.

وكانت الناقلة تبحر من الخليج العربي وتعبر إلى منطقة مضيق هرمز واقترب منها 5 زوارق إيرانية تابعة للحرس الثوري طلبت تغيير مسارها والتوقف في المياه الإقليمية الإيرانية القريبة، فيما كانت الفرقاطة البحرية الملكية البريطانية “إتش إم إس مونتروز” ترافق الناقلة من الخلف، وصوبت بنادق من سطح السفينة على الإيرانيين وحذرتهم شفهيًا ليتراجعوا فاستجابوا وفقا للشبكة الأمريكية.

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