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إمام مسجد.. المرشح الأوفر حظًا لرئاسة النصر

إمام مسجد.. المرشح الأوفر حظًا لرئاسة النصر
weam.co/600133
إبراهيم آل صالح- الوئام

بات المرشح الدكتور صفوان بن سليمان السويكت، الأقرب لرئاسة نادي النصر، لمدة أربعة أعوام وينافسه المرشح الآخر صالح الأطرم.

وحسب مصادر “الوئام”، فإن الدكتور صفوان السويكت، يمتلك الأصوات الأكثر لرئاسة النادي حيث يتفق غالبية النصراويين عليه، بجانب أن ملف “السويكت” الأفضل والأحق برئاسة العالمي من المرشحين الآخرين.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن الدكتور صفوان السويكت، يعتبر إمام وخطيب أحد مساجد العاصمة الرياض، ولاقى حديث الخطابة والإمامة تداولًا كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن هيئة الرياضة، ألغت انعقاد الجمعية العمومية مساء هذا اليوم، بسبب عدم اكتمال النصاب وسيتم تحديد موعدًا جديدًا لانعقاد الجولة الثانية.

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