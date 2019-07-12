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في شركات القطاع الخاص السعودي

شاهد التفاصيل: 370 وظيفة شاغرة للجنسين في الرياض

شاهد التفاصيل: 370 وظيفة شاغرة للجنسين في الرياض
weam.co/600220
الرياض- الوئام:

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض / مركز التوظيف عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل في عددا من شركات القطاع الخاص. وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

الشركة الدولية للموارد البشرية sto/ ذكر

شركة الصافي دانون المحدودة/ ذكر

شركة ال طاوي للتشييد والبناء/ ذكر

شركة مصنع دهانات الجزيرة/ ذكر

الشركة الوطنية للتسويق المحدودة/ أنثى

شركة أباريل للتجارة المحدودة/ ذكر

شركة أكسيوم تيلكوم/ ذكر

شركة أركو/ أنثى

مصنع شركة الشرقاوي لأنظمة لتوزيع الهواء/ ذكر

شركة كدن العالمية/ أنثى

شركة أكسيوم تليكوم/ أنثى

تالنت السعودية/ أنثى

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:
http://www.riyadhchamber.com/job_opp.php

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