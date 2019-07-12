“طبرجل” تستعد لإقامة مهرجان الفاكهة بنسخته الأولى

الوئام - طبرجل - فهد الشراري

تستعد هذه الأيام محافظة طبرجل لإقامة النسخة الأولى لمهرجان الفاكهة والذي صدرت الموافقة عليه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف والذي سوف يقام يوم السبت الموافق 24 ذو القعدة 1440، حيث قدم محافظ وأهالي ومزارعي محافظة طبرجل خالص شكرهم وتقديرهم للأمير فيصل بن نواف ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي على هذه الموافقة الكريمة، والتي تهدف إلى توحيد اتجاه مزارعي الفاكهة بمنطقة الجوف ودعمهم في تسويق منتجاتهم وإرشادهم بالتوعية الصحيحه لزيادة الإنتاج والاقتصاد من حيث جذب السياح والاستثمار في منطقة الجوف ونتطلع لجذب مصانع العصائر وتغليف الفواكه وتجفيفها ومصانع التمور.

وأكدوا طموحهم لتوطين الوظائف السعوديه في الزراعة حيث هناك تجربة سابقه في التوطين مثل الشركات القيادية الناجحة في بسيطا فهناك عدة قيادات ناجحة من أبناء المنطقة وخارجها أثبتت جدارتها ونجاحها بدعم هذا الأمير الشاب لكل تطور بما يوافق رؤية 2030 نطمح بجذب الاستثمار السياحي والزراعي للمنطقة.

وتتميز طبرجل بالعديد من الفواكه المتنوعه كالرمان والعنب والتين واللوزيات، ساهم في ذلك خصوبة الأرض ووفرة المياه العذبه واعتدال المناخ حيث تحتضن طبرجل كبرى المشاريع الزراعية في بسيطا والتي ساهمت في زيادة إنتاج الفاكهة، وسوف تقام عدة فعاليات مصاحبة لهذا المهرجان كفعاليات الاسر المنتجه والتي سوف تعرض منتجاتها كالنسيج وبعض من الأكلات الشعبية

وتعتبر محافظة طبرجل من أكبر المناطق الزراعية بالشرق الأوسط حيث تعتبر سلة غذاء المملكة العربية السعودية.