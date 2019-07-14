وزير إماراتي ينتقد تعامل قطر مع قضية الحج ويعتبر هذا «أهم سقطاتها»

الرياض- الوئام:

انتقد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ما وصفه بـ”العقبات التي تفرضها قطر على حجاجها”.وكتب، على حسابه على موقع تويتر، اليوم الأحد :”العقبات التي تفرضها قطر على حجاجها أهم سقطاتها في إدارتها لأزمتها، والأولوية هي أن لا تسيّس قطر الحج وهي تدرك ضعف منطقها وحجتها”.

وأشاد قرقاش بدعوة وزارة الحج والعمرة في السعودية لقطر إلى تسهيل إجراءات مواطنيها في أداء مناسك الحج، ووصفها بأنها “واجبة وعاقلة”.

كانت الوزارة السعودية دعت أمس قطر إلى تسهيل إجراءات قدوم القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وطالبت بإزالة العقبات التي تفرضها حكومة قطر لمنعهم من القدوم لأداء الشعيرة.

وأكدت الوزارة حرص السعودية على تسخير كافة الإمكانيات لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من دولة قطر أسوة بما تقوم به تجاه عموم المسلمين، وشددت على رفضها لـ”الادعاءات” الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية.

وكانت وزارة الأوقاف القطرية اتهمت الرياض بوضع عراقيل أمام الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة من مواطني ومقيمي قطر.

يأتي هذا في ظل استمرار التوترات منذ قيام السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو من عام 2017، متهمة قطر بدعم وتمويل الإرهاب، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.