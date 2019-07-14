التعليقات: 0

لإدراجها على قائمة سوداء في الولايات المتحدة

هواوي تخطط لتسريح عدد كبير من موظفيها في أمريكا

هواوي تخطط لتسريح عدد كبير من موظفيها في أمريكا
weam.co/600581
واشنطن- الوئام:

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة أن هواوي تكنولوجيز تخطط لتسريح عدد كبير من موظفيها في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تتصدي فيه شركة معدات الاتصالات الصينية لإدراجها على قائمة سوداء في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تشمل عمليات التسريح وظائف في وحدة البحث والتطوير التابعة لهواوي في الولايات المتحدة فيوتشروي تكنولوجيز، التي توظف نحو 850 شخصا في معامل أبحاث في أرجاء الولايات المتحدة،بحسب الصحيفة.

وذكر مصدر للصحيفة أن التسريحات قد تشمل المئات. وأضاف آخر أن الشركة منحت العاملين الصينيين في الولايات المتحدة خيارا للعودة إلى بلادهم ومواصلة العمل في الشركة.

وأضافت وول ستريت جورنال أنه جرى إبلاغ عدد من الموظفين بتسريحهم بالفعل، بينما قد يتم الإعلان قريبا عن إلغاء المزيد من
الوظائف. وامتنعت هواوي عن التعقيب حين اتصلت بها رويترز.

روابط ذات صلة

«هدف» يدعم مهارات وقدرات القيادات الوطنية في القطاع الخاص

«هدف» يدعم مهارات وقدرات القيادات الوطنية في القطاع الخاص

التقاعد: حقوق المرأة التقاعدية لا تسقط بعد وفاتها وتُصرف للمستفيدين

التقاعد: حقوق المرأة التقاعدية لا تسقط بعد وفاتها وتُصرف للمستفيدين

وظائف شاغرة في الرياض وجازان وحائل

وظائف شاغرة في الرياض وجازان وحائل

شاهد التفاصيل: 370 وظيفة شاغرة للجنسين في الرياض

شاهد التفاصيل: 370 وظيفة شاغرة للجنسين في الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>