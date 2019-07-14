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في مكتبه بقصر السلام

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك ماليزيا

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك ماليزيا
weam.co/600600
واس - الوئام:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، جلالة السلطان عبد الله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا.
ورحب خادم الحرمين الشريفين، بجلالته في المملكة، فيما عبر ملك ماليزيا عن سعادته بهذه الزيارة ولقاء خادم الحرمين الشريفين.
وقد جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة وماليزيا، وآفاق التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه في مختلف المجالات.
حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا محمود حسين قطان.
كما حضره من الجانب الماليزي، صاحب السمو الملكي الأمير ناصر بن السلطان عبد الله رعاية الدين مصطفى بالله شاه، ومعالي وزير الخارجية سيف الدين بن عبد الله، ومعالي المشرف على القصر الملكي أحمد فاضل بن شمس الدين، ومعالي الأمين العام لوزارة الخارجية محمد شهرول اكرام، ووكيل وزارة الخارجية لغرب آسيا فيروز عدلي محمد روزالي.

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