التعليقات: 0

يمكن تعطيل مزامنة الخدمات

كيف تمنع غوغل من التجسس على هاتفك الذكي؟

كيف تمنع غوغل من التجسس على هاتفك الذكي؟
weam.co/600705
واشنطن- الوئام:

تقوم شركة غوغل بجمع بيانات عن مستخدمي الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد لاستخدامها بعد ذلك في الإعلانات الموجهة، وهو ما يسبب إزعاجاً للكثيرين.

وأوضحت مجلة “connect” الألمانية أنه يمكن للمستخدم منع غوغل من التجسس على هاتفه الذكي من خلال الإعدادات المناسبة، حيث يمكن تعطيل مزامنة الخدمات غير المستخدمة عبر (Accounts/Google).

وفي تطبيق لوحة المفاتيح Gboard ينبغي تعطيل (Personal dictionary) و (Share usage statistics).

وفي الإعدادات الموجودة ضمن (Apps) ينصح الخبراء بإلغاء تثبيت جميع تطبيقات Google غير الضرورية أو تعطيلها في حال عدم التمكن من إلغاء التثبيت بسبب حماية التطبيق.

وينصح الخبراء أيضاً بإيقاف تشغيل النسخ الاحتياطي للسيرفر لقوائم المكالمات أو كلمات مرور WLAN عن طريق (Backup & Restore) الموجودة في الغالب تحت بند (System).

وعبر (Google/Ads) يمكن إلغاء تنشيط الإعلانات المخصصة. كما ينبغي إيقاف تسجيل غوغل لجميع الأماكن، التي تمت زيارتها (Location History).

روابط ذات صلة

25 مليون جهاز أندرويد مصاب ببرمجية ضارة

25 مليون جهاز أندرويد مصاب ببرمجية ضارة

ثغرة أمنية تسمح بالتنصت على مكالمات «ساعة آبل»

ثغرة أمنية تسمح بالتنصت على مكالمات «ساعة آبل»

أمريكا: حظر كاميرات المراقبة الصينية لمنع التجسس

أمريكا: حظر كاميرات المراقبة الصينية لمنع التجسس

للتجسس على بياناتهم.. الصين تجبر السياح على تثبيت تطبيق هاتفي

للتجسس على بياناتهم.. الصين تجبر السياح على تثبيت تطبيق هاتفي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>