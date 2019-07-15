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“الفيصل” يكرم شابين أنقذا أطفالًا من حريق بشقتهم بمكة

“الفيصل” يكرم شابين أنقذا أطفالًا من حريق بشقتهم بمكة
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مكة- الوئام- محمد السويهري

كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي المنتشري، شبانًا أنقذوًا أطفالًا من حريق شب في شقتهم بالعاصمة المقدسة.

وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره للشبان على عملهم البطولي، مؤكدًا أن ذلك العمل غير مستغرب على الشباب السعودي، فيما عبّروا عن شكرهم وتقديرهم لسموه على هذا التكريم.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مطلع الأسبوع الجاري مقطع فيديو لشباب استطاعوا إنقاذ ثلاثة أطفال قبل أن تحاصرهم ألسنة النيران المشتعلة، جراء اندلاع حريق بشقتهم في مدينة مكة المكرمة.

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