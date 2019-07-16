بعد ضبط الصواريخ القطرية في إيطاليا.. حقوقيون أجانب يطالبون الكونجرس وترامب بالتحرك ضد الدوحة

طالب حقوقيون أمريكيون، الاثنين، بتحرك فوري من الكونجرس وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد دولة قطر، بعدما صادرت الشرطة الإيطالية مخزنا للأسلحة يتبع النازيين الجدد، بداخله صاروخ جو – جو يطل طوله إلى 3.5 متر، إنتاج فرنسي من نوع ماترا s530ـ وأسلحة أخرى تعود ملكيتها لسلاح الجو القطري.

وتساءلت الحقوقية أرانا تسيوكرمان، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كيف انتهى الأمر بالصواريخ القطرية في أيدي الجماعات ذات الصلة باليمين المتطرف الروسي في إيطاليا. هل تستحق الاستثمارات القطرية زعزعة الاستقرار والفوضى في جميع أنحاء العالم؟ هل من الصواب أن تسلح قطر أعدائنا؟.

وأعلنت السلطات عن أنه تم القبض على ثلاثة مشتبه بهم ، وأفادت أن الغارة سببها تحقيقات سابقة مع إيطاليين شاركوا في التمرد المدعوم من روسيا في شرق أوكرانيا. وفقا لقناة دوتشه فيله الألمانية.

ووفقا للسلطات، فان الصاروخ المصادر من الشرطة غير مفعل، لكن يمكن تفعيله من قبل متخصصين في هذا المجال، وفق ما أفاد به محققون.