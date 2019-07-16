اليوم.. «العسكري السوداني» يناقش الوثيقة الدستورية مع «قوى التغيير»

الخرطوم- الوئام:

أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان بيانًا قال فيه إن الوثيقة الدستورية المشتركة، والمزمع مناقشتها اليوم الثلاثاء مع قوى إعلان الحرية والتغيير، تم إعدادها بواسطة لجنة قانونية مشتركة تضم ثلاثة أعضاء من كل طرف.

وأضاف بيان المجلس العسكري الانتقالي أن هذه الوثيقة تم تقديمها للأطراف لدراستها توطئة لمناقشتها.

وأوضحت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، التي طيرت الخبر، أن الوثيقة الدستورية تتعلق بمؤسسات وترتيبات الفترة الانتقالية في السودان.

يذكر أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اتفقا، في الخامس من الشهر الجاري، على تشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات، وإرجاء تشكيل المجلس التشريعي والبت في تفصيلاته إلى حين تشكيل حكومة مدنية في السودان تضم كفاءات وطنية.

كما اتفقا على إجراء تحقيق دقيق وشفاف في مختلف الأحداث والوقائع التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.

وتطالب قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري، الذي يتولى إدارة شؤون السودان بعد الإطاحة بالرئيس السوداني في شهر أبريل الماضي، بتسليم السلطة لمدنيين.