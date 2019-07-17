إنقاذ حياة معتمر يمني يُعاني من نزيف في البطن

مكة الوئام حجب العصيمي

تمكن فريق طبي متعدد التخصصات بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة من إنقاذ حياة معتمر يمني يعاني من تليف شديد بالكبد أدى إلى تكون دوالي وريدية كبيرة حول المعدة و المريء تضاعفت إلى حدوث نزيف شديد وتقيأ الدم بصورة غزيرة أثرت على حياة المريض.

تم إحضار المريض إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، وعلى الفور تم إسعاف المريض بصورة عاجلة وتحسين حالته ومن ثم استدعاء فريق أمراض الجهاز الهضمي والذي قام بعمل تدخل عاجل عن طريق منظار للبطن ولكن نظرا لتقدم حالة المريض استمر النزيف ما أدى الى وضع بالونة كبيرة بالمعدة توقف النزيف مؤقتا.

بعد تنويم المريض بقسم العناية المركزة تمت استشارة قسم الأشعة التداخلية و القسطرة حيث تم عمل تدخل عاجل عن طريق وضع دعامة وريدية موصلة بين الوريد الأجوف السفلي و الوريد البابي لتقليل ارتفاع ضغط الدم بالوريد البابي ودوالي المعدة و المريء الأمر الذي أدى إلى إيقاف النزيف في عملية استغرقت حوالي 5 ساعات توقف النزيف بعدها مباشرة وتحسن المريض في خلال أسبوع و من ثم خروجه من المستشفى.