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إلغاء حفل غنائي في الكويت بسبب الاختلاط

إلغاء حفل غنائي في الكويت بسبب الاختلاط
weam.co/601302
متابعات- الوئام

ألغت السلطات الكويتية، حفلًا غنائيًا مختلطًا كان مقرر أن يقام على متن يخت، السبت المقبل، خلال الفترة من العاشرة مساء حتى الثانية فجر الأحد، وذلك بعد أن أثار جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت ووزارة الداخلية الكويتية، في بيان لها، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا إعلانًا عن حفل في نادي اليخوت يوم 20 يوليو الجاري، وعلى الفور تحرت إدارة حماية الآداب العامة التابعة لقطاع الأمن الجنائي، عن صاحب الإعلان، وبالاتصال عليه أفاد بإلغائه.
وأضافت أنه تم استدعاء صاحب الإعلان إلى الإدارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة أن الأجهزة المختصة مستمرة في متابعة الموضوع.

وشددت الإدارة على حرص المؤسسة الأمنية الكويتية على تطبيق القانون والحفاظ على العادات والتقاليد وثوابت الدين الإسلامي.

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