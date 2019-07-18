السودان.. إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين متجهين إلى ساحة الحرية

متابعات- الوئام

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الخميس، إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين متجهين إلى ساحة الحرية.

جاء ذلك بالتزامن مع خروج مئات السودانيين في مسيرات صوب ميدان رئيسي في الخرطوم “لتأبين شهداء” الثورة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص منذ اندلاعها في ديسمبر الماضي ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير، على ما أفاد شهود.

وخرجت المسيرات غداة توقيع قادة الجيش والاحتجاج بالأحرف الأولى اتفاق تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يهدف لتأسيس إدارة مدنية، في ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.

وقال شهود إنّ مئات الرجال والنساء رددوا هتافات ثورية ولوّحوا بأعلام السودان في طريقهم للساحة الخضراء، وهو ميدان رئيسي في الخرطوم، تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين إحدى قوى الاحتجاج الرئيسية.

وذكر التجمع في بيان مساء الأربعاء، أن المسيرات تهدف “لتأبين لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة الكرام”.