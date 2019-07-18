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“الدفاع” تعلن عن توفر عدد من الوظائف في القوات الجوية الملكية

“الدفاع” تعلن عن توفر عدد من الوظائف في القوات الجوية الملكية
weam.co/601329

أعلنت وزارة الدفاع عن توفر عدد من الوظائف في القوات الجوية الملكية السعودية باللجنة المركزية للتوظيف على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية.

وأعلنت اللجنة المركزية للتوظيف على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية عن توفر عدد (٥) وظائف اعتباراً من ( ١٤٤٠/١١/١٨ هـ ) إلى (١٤٤٠/١١/٢٩هـ) .

أ. وظيفة رقم ( ٨٧ ) أخصائي قانون / قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي .
ب. وظيفة رقم ( ٩٨ ) أخصائي قانون / قاعدة الملك سعود الجوية بالقطاع الشرقي .
ج. وظيفة رقم ( ١١٦ ) اخصائي قانون / قاعدة الجوف الجوية بالقطاع الشمالي .
د. وظيفة رقم ( ١٦٧ ) فني صيانة طائرات / قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي .
هـ. وظيفة رقم ( ١٣٥ ) مرشد أرضي للطائرات / قاعد الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط .
* سوف يتم استقبال الطلبات في سكرتارية اللجنة المركزية بإدارة شئون المتعاقدين والارتباط / هيئة إدارة القوات الجوية اعتباراً من ( ١٤٤٠/١١/١٨ هـ ) وحتى (١٤٤٠/١١/٢٩هـ) ويمكن الاستفسار عن طريق الهاتف رقم (٠١١٤٧٦٩٧٧٧٧) تحويلة (٤١٥٠٦–٤١٥٢٨ ) .

 

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