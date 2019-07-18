مدني المندق ينجح في السيطرة على حريق أعشاب بموقعين مختلفين (صور)

المندق - الوئام - عايض ال ركبان

نجحت فرق الدفاع المدني بحافظة المندق وبدعم و مساندة عدد من فرق الإطفاء من إدارات الدفاع المدني بالمحافظات المجاورة من السيطرة على حريق اندلع بأعشاب وحشائش بموقعين مختلفين بمحافظة المندق.

وفي التفاصيل، أوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالباحة، الرائد مهندس فايز الغامدي، أنه في تمام الساعة (12:00) ورد بلاغ عن حريق في أعشاب بقرية الحكم بمحافظة المندق، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وبالوصول وجد الحادث عبارة عن حريق في أعشاب وحشائش وأشجار غير مثمرة تقدر أبعاده بحوالي ٢٥٠x١٥٠م ونظرا لوعورة التضاريس وبُعد الموقع عن تمركز الآليات تم دعم الموقف بـ 7 وحدات إطفاء والنجاح في السيطرة على الحريق وإخماده بمشاركة الفرق التطوعية بالمنطقة.

وفي هذه الأثناء ورد بلاغ آخر في تمام الساعة 13:52 يفيد عن اندلاع حريق في أعشاب بالقرب من سد مدهاس وعلى الفور تم توجيه الفرق اللازمة للموقع وبالوصول وجد الحادث عبارة عن حريق في أعشاب وحشائش تقدر أبعاده بحوالي 100✖50 م حيث تمت السيطرة على الحريق وإخماده ولله الحمد ومن ثم تسليم الموقع لجهة الاختصاص.

وأضاف الغامدي أن الحادث كان بمتابعة مباشرة من مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة سعادة العميد زهير بن سعد البسامي الذي بدوره اثنى على الجهود المبذولة وقدم شكره للجهات المشاركة والفرق التطوعية.