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ميليشيا الحوثي تعدم طفلاً في تعز بزعم أنه داعشي

ميليشيا الحوثي تعدم طفلاً في تعز

ميليشيا الحوثي تعدم طفلاً في تعز
weam.co/601389
وكالات - الوئام

أضافت ميليشيات الحوثي في اليمن جريمة جديدة لا تقل دموية عن سابقاتها، فقد أعدمت الميليشيات الانقلابية الموالية لإيران طفلاً يمنياً، أمس الخميس، برصاص عناصرها شرقي مدينة تعز جنوبي غرب البلاد.
وقالت مصادر يمنية، في تصريحات لموقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن عناصر الميليشيا اعترضت سيارة تقل مواطنين بينهم نساء وأطفال، عند نقطة تابعة لها، في منطقة “الحوبان”، شرقي المدينة.
وأضافت أن عناصر الميليشيا أجبروا المواطنين على النزول من السيارة، وقاموا بتفتيشهم بطريقة مهينة “وأطلقوا النار فجأة على الطفل فؤاد حمود ناجي المجيدي، مما أدى إلى استشهاده على الفور”.
وأشارت إلى أن الميليشيا الحوثية زعمت أن الطفل المجيدي ينتمي لتنظيم داعش، وهي الذريعة التي تتخذها الميليشيا لتصفية خصومها المعارضين لها.

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