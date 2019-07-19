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مغني الراب الأمريكي فيفتي سينت يحتفي بالسعودية

فيفتي سينت يحتفي بالسعودية.. “اسمي الجديد فيفتي هللة”

فيفتي سينت يحتفي بالسعودية.. “اسمي الجديد فيفتي هللة”
فيفتي سينت
weam.co/601409
وكالات - الوئام

احتفى مغني الراب الأمريكي الشهير فيفتي سنت بالسعودية، وأطلق عدة تغريدات تعكس إعجابه الشديد بها، ومعلنا أن اسمه الجديد هو 50 هللة.
وغرّد المغني الأمريكي بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال له إن “الأمر مضى، ولذا كل شيء في حركة”، مضيفا أنه دار العالم عدة مرات، ولم يجد مكانًا مثل مدينة “جدة”.
وعلاوة على إظهار فيفتي سينت انبهاره بالسعودية من خلال تغيير اسمه إلى “فيفتي هللة”، أعلن أنه من الممكن أن ينتقل إلى جدة لأنه أحب المكان.

فيفتي سينت

فيفتي سينت

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