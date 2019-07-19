التعليقات: 0

الأرصاد: استمرار تأثير الرياح المثيرة للأتربة على هذه المناطق بالمملكة غدا

الأرصاد: استمرار تأثير الرياح المثيرة للأتربة على هذه المناطق بالمملكة غدا
weam.co/601465
الرياض- الوئام

أعلنت الهبئة العامة للأرصاد وجماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت الموافق 2019/07/20 في المملكة.

وقالت إنه من المتوقع أن يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الرياض، القصيم، الشرقية، نجران، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأترية والغبار على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

روابط ذات صلة

تنبيه عاجل: رياح مثيرة للأتربة والغبار على الليث والقنفذة

تنبيه عاجل: رياح مثيرة للأتربة والغبار على الليث والقنفذة

الأرصاد: استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على هذه المناطق غدا

الأرصاد: استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على هذه المناطق غدا

الأرصاد: استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على هذه المناطق غدا

الأرصاد: استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على هذه المناطق غدا

الأرصاد: استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على هذه المناطق غدا

الأرصاد: استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على هذه المناطق غدا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>