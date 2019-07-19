أمطار وعواصف ترابية شديدة على هذه المناطق

هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة الطائف، مساء اليوم، شملت مناطق “القديرة، ورحاب، وريحه، والسيل الكبير وعشيرة، والعرفاء”.

كما هطلت أمطار مصحوبة بعاصفة ترابية شديدة محافظة ينبع، في منطقة المدينة المنورة، تسببت في بعض الحوادث المرورية والتلفيات.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت الموافق 2019/07/20 في المملكة.

وقالت إنه من المتوقع أن يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الرياض، القصيم، الشرقية، نجران، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأترية والغبار على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.