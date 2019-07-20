التوتر بين الولايات المتحدة وإيران يقود أسعار النفط للارتفاع

وكالات - الوئام:

شهدت أسعار النفط ارتفاعا بلغ حوالي واحد في المئة، بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة، بدعم من تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران لكنها تأثرت بمخاوف من أن تباطؤ النمو الاقتصادي قد يقوض الطلب العالمي على الخام.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 54 سنتا لتبلغ عند التسوية 62.47 دولار للبرميل، في حين صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 24 سنتا لتنهي الجلسة عند 55.63 دولار للبرميل.

يأتي ذلك فيما أنهى الخام الأمريكي الأسبوع على خسائر قدرها 7 بالمئة، في حين هبط برنت 5.5 بالمئة على مدار الأسبوع، وهى أكبر خسائر أسبوعية للخامين القياسين كليهما منذ أواخر مايو أيار.

وإلى جانب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، لقيت أسعار النفط دعما أيضا في جلسة اليوم من دلائل على أن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة بوتيرة أكبر من المتوقع هذا الشهر لدعم الاقتصاد.