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سقوطط هناجر على بعض المركبات بسبب الرياح والعواصف

تضرر 15 مركبة في المدينة بسبب الرياح والعواصف

تضرر 15 مركبة في المدينة بسبب الرياح والعواصف
weam.co/601567
المدينة -الوئام -عبدالله العازمي :-

تسببت الرياح والأتربة التي تعرضت لها محافظة ينبع، أمس الجمعة، في سقوط هناجر على بعض المركبات.
صرح بذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني، مضيفا أن تلك الحوادث وقعت في أحياء العصيلي والبندر والمشهد ومواقف المطار، ولم ينتج عنها أية إصابات.
وباشر الدفاع المدني متابعة البلاغات، وعملت على رفع الانقاض والهناجر، وتضررت 15 مركبة بتلفيات مختلفة وقد تم الرفع للجهات المختصة بطلب تشكيل لجنة حصر الأضرار.

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