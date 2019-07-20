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بسبب عقوبات أمريكا.. سفن إيران المحملة بالمنتجات الزراعية محاصرة ولا تجد وقودا

بسبب عقوبات أمريكا.. سفن إيران المحملة بالمنتجات الزراعية محاصرة ولا تجد وقودا
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واشنطن - الوئام

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج، اليوم السبت، أن عقوبات الولايات المتحدة على إيران لا يتردد صداها فقط فى عالم النفط، ولكن أيضا فى سوق المنتجات الزراعية في أمريكا اللاتينية.

وأضافت الوكالة أن سفينتين إيرانيتين تحملان ذرة برازيلية تقطعت بهما السبل قبالة ساحل الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية لعدم قدرتهما على الحصول على الوقود.

وأعلنت شركة النفط البرازيلية الحكومية “بتروليو برازيلييرو إس إيه” انها لم تستطع تزويد السفينتين الإيرانيتين بالوقود بسبب المخاطر المتعلقة بالعقوبات الأمريكية.

وحسب بلومبرج، ربما تقرر المحكمة العليا البرازيلية إمكانية تزويد السفينتين الوقود.

يشار إلى أن إيران كانت المقصد الرئيسي لصادرات البرازيل من الذرة خلال العام الماضي، بواردات بلغ إجماليها ستة ملايين طن متري .

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