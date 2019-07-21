تويتر يعلق حسابات في إيران بسبب اضطهاد الأقلية البهائية

واشنطن- الوئام:

أعلن موقع تويتر أنه علق حسابات لعدد من وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية بسبب استهدافها الأقلية البهائية المضطهدة في ايران.

ومنذ الجمعة الماضي، تظهر رسالة باللغة الانكليزية كتب فيها أن “الحساب معلق. تويتر يعلق الحسابات التي تنتهك القواعد”، على صفحات وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ايرنا) ونادي الصحافيين الشباب وحسابين لوكالة الأنباء مهر القريبة من المحافظين المعتدلين.

كما علق الموقع حساب المعلق علي أكبر رئيفيبور.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، برر مسؤول في تويتر تعليق هذه الحسابات بالاستهداف المنظم للطائفة البهائية من قبل وسائل الإعلام هذه.

لكن توتر الوضع في المنطقة الذي تصاعد الجمعة بعد احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية، أثار تكهنات بشأن الدوافع الحقيقية للمجموعة الأميركية العملاقة.

فقد رأت وكالة مهر أن حسابها تم تعليقه على أثر نشرها مقالا عن اعتراض ناقلة النفط “سيتنا إيمبيرو” في مضيف هرمز.

وتويتر وكذلك فيسبوك محظوران رسميا في إيران، لكن عددا من المسؤولين لديهم حسابات عليهما ويمكن للإيرانيين الوصول إلى الموقعين عبر استخدام “شبكات افتراضية خاصة” (في بي ان) تخفي مكان وجودهم.

وتمنح الجمهورية الاسلامية حرية المعتقد لبعض الأقليات لكنها تستهدف البهائيين الذين تعتبرهم “جواسيس” مرتبطين باسرائيل نظرا لوجود مقرهم العالمي في مدينة حيفا.

ويؤمن البهائيون بوحدة الأديان وبالمساواة بين الرجل والمرأة. ويبلغ عددهم نحو سبعة ملايين شخص في العالم بينهم 300 ألف في إيران لا يستطيعون مواصلة دراساتهم العليا أو شغل وظائف حكومية.