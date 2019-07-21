ميليشيا الحوثي تقتل طفلتين في قصف منزل بتعز

وكالات - الوئام

ذكرت مصادر محلية أن قذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، في منطقة دار النصر بصبر الموادم في تعز، سببت دمارا جزئيا لمنزل مواطن يدعى محمد أحمد سعيد، وأدت لمقتل طفلتيه وإصابة زوجته بجروح عدة، وفق موقع “اليمن الآن”.

وأضافت مصادر طبية وصول الطفلتين هبة محمد أحمد (6 سنوات) وهيام محمد أحمد (8 سنوات) إلى أحد مستشفيات المدينة متوفيتين، إثر إصابتهما بشظايا القذيفة، فيما وصلت مسك سعيد محمد مصابة بعدة جروح في جسمها.

ونشر ناشطون يمنيون على شبكات التواصل الاجتماعي صوراً لإحدى الطفلتين المقتولتين، مؤكدين استمرار انتهاكات جرائم الحوثيين في تعز.

وكثفت ميليشيات الحوثي عمليات القنص والقصف، على الأحياء السكنية في مدينة تعز، التي تفرض حصاراً خانقاً عليها منذ 4 أعوام، وترتكب انتهاكات وجرائم حرب بحق المدنيين.