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غارات “التحالف” تسقط قتلى وجرحى من الحوثيين في صعده والضالع

غارات “التحالف” تسقط قتلى وجرحى من الحوثيين في صعده والضالع
weam.co/601712
وكالات - الوئام

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن غارات جوية استهدفت تجمعات لميليشيات الحوثي المسلحة، المدعومة من إيران، وذل في شمال محافظة الضالع جنوب اليمن.
وقال مصدر عسكري، في تصريح بثه الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، إن”الغارات طالت تجمعات وآليات للمليشيا في معسكر الجب، الخاضع لسيطرتها شمالي منطقة حجر، التابعة لمديرية قعطبة.
وأضاف أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير آليات قتالية تابعة لها”.
وفي محافظة صعدة شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن غارات على مواقع وتجمعات في محيط مركز مديرية باقم، شمال المحافظة، أسفرت عن مصرع 12 عنصراً من مسلحي الحوثي جرح آخرين.

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