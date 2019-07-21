اليوم.. انطلاق برنامج “مستشارك الصحي في الحج”

وكالات - الوئام

تبدأ وزارة الصحة اليوم تنفيذ برنامجها التوعوي السنوي “مستشارك الصحي في الحج”.

يأتي ذلك حرصا من الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام والمواطنين والمقيمين، وتزويدهم بالنصائح والإرشادات الطبية، عبر مركز صحة 937 وحساب الوزارة على تويتر@saudimoh.

ويستضيف البرنامج نخبة من الاستشاريين والمختصين في مختلف التخصصات الطبية، وبشكل يومي لمدة أسبوع، وذلك للإجابة عن استفسارات الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام.

وتتضمن الخدمة تزويد المتصلين بمعلومات عن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في الحجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى معلومات إرشادية صحية قبل وأثناء وبعد تأدية فريضة الحج. ويستضيف المركز اليوم، في الفترة من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا، استشارية الغدد الصماء والسكري الدكتورة صفية الشربيني.

وترد “الشربيني” على الاستفسارات الطبية الخاصة بمرضى السكري، وإعطائهم التوجيهات الطبية قبل وأثناء أدائهم المناسك.

فيما يستضيف المركز غداً، وفي التوقيت نفسه، استشارية النساء والولادة الدكتورة حياة الربيعة، لتزويد النساء وخاصة الحوامل الراغبات بتأدية فريضة الحج بأهم النصائح التي لا بد من الالتزام بها، قبل وأثناء تأدية فريضة الحج.

كما سيستضيف “مستشارك الصحي في الحج” يوم الثلاثاء مدير البرنامج الوطني للتحصين الموسع بوزارة الصحة أخصائي وبائيات واستشاري طب مجتمع الدكتور مسلم يونس أبو حسن، للحديث عن أهمية أخذ التطعيمات قبل الذهاب للحج، وضروهً التحصين في تقوية وتحفيز مناعة الأجسام لمحاربة الأمراض والأوبئة. بينما يستضيف المركز يوم الأربعاء من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الثالثة عصرًا الدكتور نائل حتاتة، استشاري الأمراض الجلدية؛ للرد على أسئلة الحجاج بخصوص كيفية الوقاية من الالتهابات الجلدية والتسلخات.

وسيحل استشاري أمراض الجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الجحدلي، يوم الخميس، ضيفا على المركز للرد على استفسارات الحجيج الخاصة بأكثر المشاكل الهضمية شيوعا أثناء أدائهم المناسك.

يشار إلى أن منسوبي المركز من أطباء وصيادلة يقدمون النصح والإرشاد للحجاج وذويهم على مدار الساعة وخلال عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، حول أهمية الالتزام بالتطعيمات الأساسية والإلزامية، وأهمية الانضباط بأخذ الوصفات الدوائية في الأوقات المحددة لهم، وغيرها من الأمور الصحية التي تهمهم وتعينهم بإذن الله على أداء نسك حجهم بيسر وسهولة، وحفاظًا على صحتهم وسلامتهم.