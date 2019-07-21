جثة “العتيبي” مفقود الطائف تظهر في مهد الذهب

متابعات - الوئام

عثرت الجهات الأمنية بمحافظة مهد الذهب أمس على جثة مفقود الطائف توفيق العتيبي (19 عاما) في جبل ذريع بمحافظة مهد الذهب.

وشاركت عدة جهات أمنية، بالإضافة إلى طيران الأمن العام وفرقة ساعد التطوعي والمواطنين، وبمتابعة من محافظ مهد الذهب مبارك عطالله المورقي، في بحث متواصل عن “العتيبي” منذ اختفائه قبل 6 أيام.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، إن التحريات وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن العثور على مركبة “العتيبي” وبجوارها آثار اشتباك ودماء.

وأضاف “الغامدي” أنه تم القبض على مواطن بالعقد الثاني من العمر بعد توفر الأدلة على علاقته بتغيب المواطن المفقود، حيث أقر بقتله خنقاً بسبب خلافات شخصية بينهما، وألقى بجثته في منطقة صحراوية بالقرب من محافظة مهد الذهب، بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضح “الغامدي” أنه تم الانتقال للموقع وتمشيطه، ومن ثم العثور على جثة المجني عليه، وإيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وكان “العتيبي” قد اختفى منذ الخميس الماضي، وكثفت شرطة الطائف البحث عنه، حتى تم العثور على مركبته خلف مبنى حكومي شمال الطائف، وهي في حالة التشغيل، وهاتفه النقال بداخلها، وحولها آثار عراك ودماء.