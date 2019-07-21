تسجيل صوتي.. الإيرانيون أمروا الناقلة التي ترفع علم بريطانيا بتغيير مسارها

أمرت القوات الإيرانية الناقلة التي ترفع علم بريطانيا بتحويل مسارها أثناء مرورها في الخليج وأبلغتها أنها ستكون بأمان إذا أطاعت الأوامر، بحسب تسجيل صوتي، نشر الأحد.

وحصل محلل المخاطر الأمنية البحرية درياد غلوبال، الذي مقره لندن، على التسجيل الصوتي ونشره، وأكدت صحته وزارة الدفاع البريطانية.

ويتضمن التسجيل اتصالات بين الناقلة “ستينا إمبيرو” والسفينة البحرية البريطانية “اتش إم إس مونتروز” والقوات الإيرانية التي كانت متوجهة إلى الناقلة.

وسيطرت القوات الإيرانية على الناقلة المملوكة للسويد، الجمعة، في خطوة قالت بريطانيا إنها عملية غير قانونية في المياه العُمانية.

وفي التسجيل الصوتي، قال الإيرانيون، للناقلة ستينا إمبيرو: “نأمركم بتغيير مساركم إلى 3 6 صفر. 3 6 صفر درجة فورًا.. إذا أطعتم ستكونوا بأمان”.

وقالت الفرقاطة “اتش إم إس مونتروز” الموجودة في مياه الخليج لحماية حركة الشحن البحري، للناقلة “ستيا إمبيرو” إنها “تمر بمضيق دولي معروف، وبموجب القانون الدولي يجب عدم إعاقة أو عرقلة مرورك”.

كما ثبتت الاتصالات بين السفينة البريطانية والإيرانيين.

وقال الإيرانيون للسفينة الحربية البريطانية “فوكستروت 236″، هذا قارب الدورية البحرية، لا نقصد التحدي، نريد تفتيش السفينة لأغراض أمنية.

وردت السفينة البريطانية: “هذه السفينة الحربية البريطانية فوكستروت 236 طلباتكم التي ترسلونها إلى ستينا إمبيرو.. تعوق وتعرقل مرورها يجب أن لا تعوقوا أو تعرقلوا مرور السفينة ستينا إمبيرو.. الرجاء تأكيد عدم نيتكم انتهاك القانون الدولي بالمحاولة غير القانونية للصعود على متن ستينا”.

وكرر الإيرانيون رسالتهم إلى ستينا إمبيرو: “إذا أطعتم الأوامر فستكونوا في أمان”.

وأكدت وزارة الدفاع صحة التسجيل.

وصرحت الوزارة لفرانس برس: “لقد تأكدنا من ذلك (التسجيل)، وهو حقيقي”.

واحتجزت إيران الناقلة ستينا إمبيرو بزعم أنها لم ترد على نداءات استغاثة وأغلقت جهاز الاستقبال بعدما صدمت قارب صيد.

واعترضت سفينة “إتش إم إس مونتروز”، في وقت سابق من يوليو الجاري، قوارب دورية إيرانية كانت تحوط بناقلة ترفع علم بريطانيا.