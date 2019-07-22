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فرنسا تعثر على حطام الغواصة مينيرف بعد اختفائها عام 1968

فرنسا تعثر على حطام الغواصة مينيرف بعد اختفائها عام 1968
weam.co/601919
وكالات - الوئام

عثرت البحرية الفرنسية على حطام غواصتها (مينيرف) التي اختفت قبالة ساحل تولون في البحر المتوسط عام 1968 في واقعة راح ضحيتها 52 شخصا.
وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم الاثنين: “عثرنا للتو على مينيرف. كانت عملية ناجحة، لحظة ارتياح وإثبات للبراعة التقنية. قلبي مع الأسر التي انتظرت هذه اللحظة طويلا”.
وقررت الحكومة في 2018 إحياء جهود البحث عن مينيرف، وذلك في أعقاب طلبات من الأسر المكلومة. ويرجع الفضل في العثور على حطام الغواصة إلى استخدام تقنية جديدة للموجات الصوتية والطائرات المسيرة.
وما زال سبب غرق الغواصة مجهولا إلى الآن.

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