اجتماع ثنائي بين مسؤولي حرس الحدود السعودي والمصري بالقاهرة

عقد الاجتماع السادس لمسؤولي حرس الحدود في المملكة العربية السعودية، وحرس الحدود في مصر الشقيقة، وذلك يوم الاثنين، الموافق ١٩/ ١١/ ١٤٤٠هـ، بالقاهرة.

وجرى في الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين في مجال أمن الحدود، ومكافحة عمليات التهريب والتسلل عبر البحر، وآلية تبادل المعلومات للتصدي لطرق وأساليب التهريب المستجدة، واتفق المجتمعون على استمرار التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والتنسيق لتنفيذ تدريبات مشتركة في مجال أمن الحدود والبحث والإنقاذ.

وعلى هامش الاجتماع، التقى فريق حرس الحدود السعودي لكرة القدم نظيره نادي حرس الحدود المصري، على ملعبه بالقاهرة، وانتهى اللقاء الودي بفوز فريق حرس الحدود السعودي بهدف دون مقابل سجله اللاعب حمد الربيعي مع بداية الشوط الثاني.

وقدم الفريقان مباراة جيدة حيث تبادلا السيطرة على مجريات اللعب، وسادت الروح الرياضيه أجواء اللقاء الأخوي، وقدم لاعبوا فريق حرس الحدود السعودي بقيادة المدرب الوطني محمد الخراشي أداءً رفيعاً استحق إعجاب الحضور.

وأكد مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، أن هذا اللقاء يعد حدثاً رياضياً مهماً جاء ليجسد متانة العلاقات العميقة القوية والتاريخية التي تربط قادة وشعب المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر الشقيقة، مقدماً شكره وتقديره لقادة ومسؤولي حرس الحدود في جمهورية مصر العربية الشقيقة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة ونجاح التنظيم في استضافة هذا اللقاء الودي، الذي أقيم على هامش اجتماعات قادة حرس الحدود في البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن القيادة الرشيدة – رعاها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تولي اهتماماً كبيراً بمثل هذه اللقاءات الأخوية في كافة المجالات، ومن بينها المجال الرياضي لتعميق وزيادة أواصر المحبة والأخوة بين أبناء الوطن العربي.

وأبان المشرف الإداري على فريق حرس الحدود السعودي لكرة القدم أحمد الوادي، أن مثل هذه اللقاءات الرياضة تسهم فى رفع مستوى الفرق والمنتخبات العربية في مختلف الألعاب، ومنها لعبة كرة القدم خاصة.

وأضاف أن قوة الأمم تقاس بالعناصر البشرية، التى ترفع اسمها فى هذا المجال، مشيرًا إلى أن الرياضة ميدان للتنافس وأصبحت علم وصناعة ينبغي أن يتعامل معها على هذا الأساس، وبما يتسق مع رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠.

من جانبه، قال مدير إدارة الشؤون الرياضية بحرس الحدود العقيد متعب بن سعدي الغبيوي، أن الرياضة تنطلق من روح الفريق باعتبارها حجر الزاوية فى تعميق القيم، منوهًا بحسن الاستقبال والاستضافة والتنظيم من جانب القادة والمسؤولين في حرس الحدود المصري، مؤكداً في الوقت ذاته على الفائدة الفنية التي خرج منها فريق حرس الحدود السعودي ولاعبوه من هذا اللقاء الودي.

وأضاف أن هذه المباراة تأتي في إطار الخطة التطويرية لنادي حرس الحدود الرياضي، وخاصة فريق حرس الحدود لكرة القدم، والاهتمام بتطوير أداء الفريق الكروي تحسباً لمشاركاته مستقبلاً وتمثيل حرس الحدود محلياً وإقليمياً.