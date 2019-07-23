حضور ميداني لـ”الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” بالأسواق والمجمعات التجارية

متابعات - الوئام

ضمن خطتها لموسم الإجازة الصيفية لهذا العام ١٤٤٠هـ تقوم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض بجولات ميدانية في الأسواق والمجمعات التجارية.

وأوضح فضيلة المدير العام لفرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة الرياض الشيخ ماجد بن سليمان الحسين أن خطة عمل أعضاء الهيئة بالمنطقة هذه الأيام تشمل تغطية الأسواق والمجمعات التجارية بالإضافة إلى الحضور في المهرجانات والفعاليات الموسمية بمدينة الرياض وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد الحسين، في تصريحات، أن الأعضاء الميدانيين يركزون دائماً على النصح والتوجيه والإرشاد بالحكمة والرفق واللين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهات ذات العلاقة مشيداً بمتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهم الله.