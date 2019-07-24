الفيضانات تدفع السلطات الروسية لإعلان حالة التأهب القصوى

روسيا - وكالات - الوئام

وضعت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، فرق التدخل السريع في الحالات الطارئة في حالة تأهب قصوى بسبب الفيضانات في مقاطعة أمور، طبقا لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال مكتب خدمات حالات الطوارئ في تلك المنطقة في بيان: “تم وضع فرق من الجيش ومجموعات التدخل السريع في الحالات الطارئة في منطقة أمور وإقليم خاباروفسك ومنطقة الحكم الذاتي اليهودي في حالة تأهب قصوى، وقد تم اتخاذ هذا القرار بسبب تدهور الوضع بشكل كبير على ضوء الفيضانات”.

وأشار البيان إلى أن هذه الفرق تتألف من 400 جندي، ونحو 50 وحدة عسكرية خاصة ومعدات، وتراقب هذه الفرق المناوبة الوضع عن كثب وتراقب كذلك مستوى المياه، وهذه المجموعات مستعدة في أي لحظة تقديم المساعدات للسكان.

يذكر أنه في 17 تموز/ يوليو الجاري تعرض إقليم ايركوتسك لفيضانات جراء مياه الأمطار التي غمرت أجزاء من الطرق والشوارع في أماكن مختلفة من المدينة.

ووفقا لمكتب رئيس بلدية المدينة، فإن مياه الفيضانات غمرت حوالي 120 منزلا ومزرعة خاصة، في بلاجوفيشينسك، بسبب الأمطار الغزيرة.

وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن عدم رضاه من سير أعمال إزالة آثار الفيضانات في منطقة إيركوتسك جنوب شرق البلاد.