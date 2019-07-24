الكونجرس ‫الأمريكي يتسلم وثائق تدين النائبة إلهان عمر

واشنطن - وكالات - الوئام

تسلمت لجنة الأخلاقيات بالكونجرس الأمريكي لائحة من التهامات موجهة للنائبة الامريكية، من أصل صومالي، غلهان عنر.

وشملت لائحة الاتهامات: تزوير وثائق هجرة، واحتيال وتزوير ضريبي، وتزوير زواج، وتقديم تصاريح كاذبة عن الطلاق، فضلاً عن الكذب تحت القسم، إضافة إلى التحايل على أحكام مجلس النواب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد واصل اتهاماته ومهاجمته للنائبة الديمقراطية المسلمة، وطالبها مع 3 من زملائها بالعودة إلى أوطانهم الفاسدة ومحاولة إصلاحها.

وقالت صحيفة “ميترو” البريطانية أن ترامب طالب بالتحقيق في الاتهامات التي تطال إحدى السياسيات بشأن زنا المحارم الذي تمارسه مع شقيقها.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب يقصد إلهان عمر، حيث أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا معلومات من قبل بشأن اتهامها بالزواج من شقيقها لتتحايل على القانون الأمريكي.

وحينما سئل ترامب، خلال لقاء له على فوكس نيوز، قال “أسمع أنها كانت متزوجة من أخيها ويجب التحقيق في ذلك، لا بد من أن شخصا ما سوف يحقق في ذلك”.

جاء ذلك بعد هجوم ترامب، على نائبتين بالكونجرس الأمريكي من أصول إسلامية، وغيرهما من أصول مختلفة غير الولايات المتحدة، وطالبهن جميعا بالعودة لبلادهن الأصلية بعد انتقادات لسياساته حول الهجرة.

وفي التغريدات، هاجم ترامب 4 من عضوات الكونجرس وهن: إلهان عمر، التي ولدت في الصومال، ورشيدة طاليب وأوكاسيو كورتيز وأيانا برسلي، اللاتي انتخبن في مجلس النواب لأول مرة في منتصف عام 2018.

وطالب “ترامب” عضوات الكونجرس التقدميات، بحسب تغريدات له، أن يعدن إلى بلادهن التي تعج بالفساد والفوضى ليعالجن تلك الأمور بدلًا من انتقاد إدارته للولايات المتحدة.

وقال “ترامب” في إشارة إلي العضوات الأربع اللاتي ينتمين إلى أصول مختلفة غير أمريكية إن هؤلاء السياسيين الأمريكيين بحاجة إلى التركيز على مساعدة بلدانهم الأصلية قبل انتقاد أسلوب إدارتنا للولايات المتحدة.