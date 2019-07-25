محمد العرب يرثي نفسه

محمد العرب

منذ أن قررت أن يكون اسمي محمد العرب بدل محمد الزوبعي الشمري ، منذ أن قررت أن يقترن اسمي بالعروبة بدل اسم القبيلة وأنا في حوار يومي مع نفسي ، أحاسبها وأعاقبها وءشكرها بحسب الحال والمقال ، أعشق العروبة وأحمد الله أنني عربي و أحب أبناء جلدتي من المحيط إلى الخليج وأحب لهم الخير ولا أسمح أن تزاحمهم في القمة أي أمة أخرى .

اليوم أخطو نحو منتصف الاربعين وشعور الاقتراب من خط النهاية يسيطر علي مشاعري لذا قررت أن أرثي نفسي بنفسي ، فليس هنالك من يعرف محمد العرب أكثر من محمد العرب لذا قررت ..

أن أرثي نفسي بنفسي

فما عدت أبالي ليومي

وكأنه كان أمسي

أفارق دنيا تغري غيري

ولا تهاب أسودا

شغلوا الدنيا غداة

تصبح وحين تمسي

أرى أن اليوم فرحي

أرى أن الموت عُرسي

أرى وإن طال الشهيقُ

فإن الزفير نال غرسي

نعم إني أرثي نفسي

فقد كنت في يمن العز مستأسدًا

واليوم قبري بات أُنسي

لن أكترث العيال بعد غفوتي

فلهم في السماء

رب قال في حديث قدسي

يا ابن ادم خلقتك ولا تعلم ما بنفسي

برحيلي ستفرح الضباع

والنعاج والدجاج وابن عرس

وسيحزن الاثأبطال

هكذا وافق حدسي

فقواي اليوم تبيد

وماضي يبقى وضاء تليد

والجنان تحتفي ويكأن اليوم عرسي